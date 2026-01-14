Catalogo
SERIE TV15 gennaio 2026

A testa alta, la seconda puntata in streaming

La seconda puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, andata in onda mercoledì 14 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La seconda puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna è andata in onda mercoledì 14 gennaio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la seconda puntata della serie con protagonista Sabrina Ferilli in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Sabrina Ferilli in una scena di A testa altaSabrina Ferilli in una scena di A testa alta

A testa alta, la trama della seconda puntata

È chiaro che qualcuno vuole costringere Virginia, con minacce e atti persecutori, ad abbandonare la scuola. Ma chi c'è dietro a questi tentativi di sabotaggio sempre più insistenti?

L'arrivo dal nulla di una misteriosa ragazza, che sembra volersi vendicare di un torto subito, infittisce il mistero: si cela forse lei dietro l'accaduto?

Quando l'identità di chi ha materialmente realizzato il video è molto vicina a essere svelata, il prezzo da pagare si rivela molto alto per tutti: per Marco, che mette a repentaglio la sua stessa vita, ma anche per Virginia che, determinata a scoprire la verità, sottovaluta una nuova pericolosa minaccia.

Dove vedere A testa alta - Il coraggio di una donna in streaming gratis

Le puntate di A testa alta - Il coraggio di una donna saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire anche le serie tv con protagonista Sabrina Ferilli disponibili gratis in streaming.

