A testa alta, la seconda puntata in streaming

La seconda puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna è andata in onda mercoledì 14 gennaio in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la seconda puntata della serie con protagonista Sabrina Ferilli in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
È chiaro che qualcuno vuole costringere Virginia, con minacce e atti persecutori, ad abbandonare la scuola. Ma chi c'è dietro a questi tentativi di sabotaggio sempre più insistenti?
L'arrivo dal nulla di una misteriosa ragazza, che sembra volersi vendicare di un torto subito, infittisce il mistero: si cela forse lei dietro l'accaduto?
Quando l'identità di chi ha materialmente realizzato il video è molto vicina a essere svelata, il prezzo da pagare si rivela molto alto per tutti: per Marco, che mette a repentaglio la sua stessa vita, ma anche per Virginia che, determinata a scoprire la verità, sottovaluta una nuova pericolosa minaccia.
