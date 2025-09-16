Segreti di famiglia 2, la puntata del 17 settembre in streaming
La puntata del 17 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 17 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama del 17 settembre
Il corpo di una sposa di nome Ferda viene ritrovato in mare.
Ceylin accetta di fare da mediatrice in un caso che coinvolge un calciatore e il suo allenatore. Il suo ruolo consiste nel far giungere le due parti a un accordo, poiché il calciatore, in seguito a una violenta litigata con l'allenatore, ha deciso di lasciare la squadra.
Dopo essersi preso una settimana lontano da tutto per elaborare il dolore della separazione, Ilgaz torna e si prepara all'udienza di divorzio con Ceylin.
Ilgaz, tornato a casa, trova la fede e la collana di Ceylin. Così, decide di prepararle le valigie per quando verrà a prendersi le sue cose.
Derya inizia ad avere delle strane nausee e degli sbalzi emotivi.
Leggi anche
ANTICIPAZIONI
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
SERIE TV
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda giovedì 18 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda giovedì 18 settembre su Canale 5
SERIE TV
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 18 settembre su Canale 5
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 18 settembre su Canale 5