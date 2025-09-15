Forbidden Fruit 2, la puntata del 15 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 15 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 15 settembre

Asuman comunica alla figlia Yildiz la sua decisione di tornare a Bursa, perché la situazione risulta insostenibile. Yildiz accompagna la madre in stazione e, sulla via del ritorno, finge degli intensi dolori e si fa portare da Sitki in ospedale.

Alihan è particolarmente nervoso e le sue azioni fanno preoccupare Zeynep, la quale teme che lui e Hakan le stiano nascondendo qualcosa che riguarda Halit. Il rapporto tra Zehra e Kemal si fa sempre più stretto e lei gli confida tutti i problemi con suo padre. Hakan vince la propria timidezza e invita Irem a uscire per un caffè, ma le differenze tra i due sono evidenti.

Nel frattempo, Ender e Caner ricevono una misteriosa busta anonima contenete informazioni preziose riguardante il passato di Yildiz. Sorella e fratello trascorrono l'intera giornata alla ricerca della persona che ha consegnato la busta, perché prima di sfruttarne il contenuto vogliono assicurarsi che non si tratti di una trappola architettata dalla stessa Yildiz. Yildiz ha perso il bambino ed è arrabbiata con Halit perché ha cacciato sua madre di casa. Per cercare di renderla felice, Halit le dice che comprerà un nuovo appartamento ad Asuman, in un bel quartiere di Bodrum.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5.

