SERIE TV15 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 15 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 15 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 15 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 15 dicembre

Baris Kilic (Caner Celebi) in una scena di Forbidden Fruit 2Baris Kilic (Caner Celebi) in una scena di Forbidden Fruit 2

La famiglia si è riunita per festeggiare Erim e il suo ritorno a casa. In questa occasione, Yildiz si accorge che tra Ender e Kaya c'è qualcosa di strano, così decide di indagare. A casa di Zeynep, Asuman conosce Dundar e sua madre Afife. Zeynep riceve a casa il suo abito da sposa e, mentre lo fissa con aria dubbiosa, la sua mente è invasa dai ricordi di lei e Alihan.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

