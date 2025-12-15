La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 15 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Baris Kilic (Caner Celebi) in una scena di Forbidden Fruit 2

La famiglia si è riunita per festeggiare Erim e il suo ritorno a casa. In questa occasione, Yildiz si accorge che tra Ender e Kaya c'è qualcosa di strano, così decide di indagare. A casa di Zeynep, Asuman conosce Dundar e sua madre Afife. Zeynep riceve a casa il suo abito da sposa e, mentre lo fissa con aria dubbiosa, la sua mente è invasa dai ricordi di lei e Alihan.

