Forbidden Fruit 2, la puntata del 14 agosto in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 14 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 14 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 14 agosto
Alihan cerca in tutti i modi di chiarire con Zeynep i suoi sentimenti e per farlo la costringe a rimanere chiusa in ascensore con lui.
Alihan cerca di far capire a Zeynep che ha sbagliato, chiedendole una seconda possibilità. Alihan dà alla ragazza un film in cui troverà l'indizio per capire il luogo in cui lui la aspetterà.
Zeynep è indecisa sul da farsi e chiede consiglio a sua sorella Yildiz, che la convincerà ad accettare l'invito.
Lila si incontra con Ates, un suo amico, che la convince ad andare a casa sua.
Ender fa la conoscenza di Kemal, il cui passato nasconde delle verità che Ender cercherà di sfruttare a suo vantaggio contro Yildiz.
Zeynep decide di incontrare Alihan e si reca sul luogo dell'appuntamento, ma quest'ultimo sarà trattenuto da un evento spiacevole che coinvolge sua nipote Lila.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Leggi anche
L'annuncio
La coppia annuncia la nascita della prima figlia Camilla
La coppia annuncia la nascita della prima figlia Camilla
PROMO
Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity
Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity