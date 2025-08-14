Forbidden Fruit 2, la puntata del 14 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 14 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Halit (Talat Bulut) in Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 14 agosto

Alihan cerca in tutti i modi di chiarire con Zeynep i suoi sentimenti e per farlo la costringe a rimanere chiusa in ascensore con lui.

Alihan cerca di far capire a Zeynep che ha sbagliato, chiedendole una seconda possibilità. Alihan dà alla ragazza un film in cui troverà l'indizio per capire il luogo in cui lui la aspetterà.

Zeynep è indecisa sul da farsi e chiede consiglio a sua sorella Yildiz, che la convincerà ad accettare l'invito.

Lila si incontra con Ates, un suo amico, che la convince ad andare a casa sua.

Ender fa la conoscenza di Kemal, il cui passato nasconde delle verità che Ender cercherà di sfruttare a suo vantaggio contro Yildiz.

Zeynep decide di incontrare Alihan e si reca sul luogo dell'appuntamento, ma quest'ultimo sarà trattenuto da un evento spiacevole che coinvolge sua nipote Lila.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

