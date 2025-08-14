Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
14 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 14 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 14 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 14 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Halit (Talat Bulut) in Forbidden Fruit
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 14 agosto

Alihan cerca in tutti i modi di chiarire con Zeynep i suoi sentimenti e per farlo la costringe a rimanere chiusa in ascensore con lui.

Alihan cerca di far capire a Zeynep che ha sbagliato, chiedendole una seconda possibilità. Alihan dà alla ragazza un film in cui troverà l'indizio per capire il luogo in cui lui la aspetterà.

Zeynep è indecisa sul da farsi e chiede consiglio a sua sorella Yildiz, che la convincerà ad accettare l'invito.

Lila si incontra con Ates, un suo amico, che la convince ad andare a casa sua.

Ender fa la conoscenza di Kemal, il cui passato nasconde delle verità che Ender cercherà di sfruttare a suo vantaggio contro Yildiz.

Zeynep decide di incontrare Alihan e si reca sul luogo dell'appuntamento, ma quest'ultimo sarà trattenuto da un evento spiacevole che coinvolge sua nipote Lila.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

