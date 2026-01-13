Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV13 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 13 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 13 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 13 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 13 gennaio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden FruitEda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit

Yildiz è consapevole del fatto che il suo matrimonio dovrà affrontare una nuova crisi, dato che Halit ed Ender sembrano essersi riavvicinati molto dopo il ricovero di Erim.

Erim, infatti, chiede a suo padre non solo di poter restare da sua madre per la convalescenza, ma lo prega di trasferirsi con lui a casa di Ender. Halit accetta e una volta tornato a casa, dice a Yildiz di preparare le valigie, perché vuole chiederle il divorzio.

Intanto, in azienda, Alihan e Zeynep hanno una discussione.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video