La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 13 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz è consapevole del fatto che il suo matrimonio dovrà affrontare una nuova crisi, dato che Halit ed Ender sembrano essersi riavvicinati molto dopo il ricovero di Erim.
Erim, infatti, chiede a suo padre non solo di poter restare da sua madre per la convalescenza, ma lo prega di trasferirsi con lui a casa di Ender. Halit accetta e una volta tornato a casa, dice a Yildiz di preparare le valigie, perché vuole chiederle il divorzio.
Intanto, in azienda, Alihan e Zeynep hanno una discussione.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.