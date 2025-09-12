Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
12 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 12 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 12 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 12 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Halit in una scena di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 12 settembre

Alihan scopre chi era l'uomo che ha tradito suo padre e in preda a uno scatto di ira, devasta mezza casa. Zeynep, appena viene informata di quanto accaduto si precipita da Alihan per aiutarlo, ma sarà costretta a chiedere ad Hakan di occuparsene. Nel frattempo, Yildiz e sua madre iniziano a comportarsi in modo strano. Yildiz, dopo aver scoperto di aver perso il bambino, decide di tenere segreta la notizia, tentando di conquistare l'attenzione di Halit. La madre Asuman è sua complice.

Zeynep cerca di capire cosa abbia portato Alihan a perdere la testa. L'uomo continua a mentirle, ma ha una nuova reazione violenta e incontrollata quando Zeynep nomina Halit. La ragazza, inconsapevole della vera ragione dell'inquietudine di Alihan, ha infatti contattato sua cugina Irem per suonare alla festa di Erim, dopo che Caner le ha chiesto aiuto. Alihan decide di prendere parte alla festa e chiede ad Hakan di partecipare. Il suo amico accetta assicurandogli che gli darà il suo supporto, comunque lui decida di agire nei confronti di Halit.

Intanto Halit, avendo capito che suo figlio Erim è a disagio con Asuman, fa intendere alla donna di non essere benvoluta alla festa, scatenando così l'ira di Yildiz.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

