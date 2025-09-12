Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 12 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 12 settembre

Jale, per errore, rivela a Bahar che un uomo di nome Sarp è andato in ospedale a trovare Enver durante il suo ricovero. Hatice le chiarisce che probabilmente si tratta del figlio del fruttivendolo, molto legato a Enver. Bahar decide quindi di indagare e parlare con il fruttivendolo per scoprire la verità, anche perché il piccolo Doruk afferma di aver visto suo padre in ospedale.

Ceyda e Yeliz cercano di avvisare Sirin, incoraggiandola a informare il fruttivendolo prima che Bahar arrivi. Sarp chiede a Suat se ci sono aggiornamenti su sua madre. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

