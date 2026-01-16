Colpa dei sensi è la nuova serie diretta da Simona e Ricky Tognazzi con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik che andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
La nuova fiction Mediaset è formata da 6 episodi per 3 prime serate e vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.
Il ritorno di Davide (Gabriel Garko) nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) accusato di uxoricidio, lo mette di fronte al suo passato sentimentale: Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile, ora è sposata con il suo - vecchio - migliore amico, Enrico (Tommaso Basili) erede di una delle famiglie più ricche della città.
Un ritorno che sconvolge la vita e il matrimonio dei due coniugi, scoperchiando un vaso di pandora di segreti e verità mai rivelate.
Nel video qui sopra il primo promo della serie Colpa dei sensi.