SERIE TV16 gennaio 2026

Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik prossimamente su Canale 5

Gabriel Garko e Anna Safroncik sono i protagonisti di Colpa dei sensi, la nuova serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi in arrivo su Canale 5 e Mediaset Infinity
Colpa dei sensi è la nuova serie diretta da Simona e Ricky Tognazzi con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik che andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

La nuova fiction Mediaset è formata da 6 episodi per 3 prime serate e vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

Colpa dei sensi, la trama

Gabriel Garko e Anna Safroncik in Colpa dei sensiGabriel Garko e Anna Safroncik in Colpa dei sensi

Il ritorno di Davide (Gabriel Garko) nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) accusato di uxoricidio, lo mette di fronte al suo passato sentimentale: Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile, ora è sposata con il suo - vecchio - migliore amico, Enrico (Tommaso Basili) erede di una delle famiglie più ricche della città.

Un ritorno che sconvolge la vita e il matrimonio dei due coniugi, scoperchiando un vaso di pandora di segreti e verità mai rivelate.

Nel video qui sopra il primo promo della serie Colpa dei sensi.

