Colpa dei sensi è la nuova serie diretta da Simona e Ricky Tognazzi con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik che andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

La nuova fiction Mediaset è formata da 6 episodi per 3 prime serate e vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

Colpa dei sensi, la trama