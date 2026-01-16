Continuano le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 42 anni scomparsa nel nulla la sera dell'8 gennaio da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Le indagini si sono concentrate tra Cava Lapillo e la discarica vicina: il 9 gennaio, il telefono di Federica avrebbe agganciato una cella telefonica nella seguente area.

A Dentro la notizia, in esclusiva, la testimonianza di un operaio della cava: “Stanno cercando la cella telefonica di Federica. Claudio lo conosciamo, ma non lo vediamo da un po’. Sono molteplici le cave, nelle vicinanze sono due. Nella zona in totale sono quattro o cinque”.

“Il 9 gennaio la cava era aperta dalle 7 di mattina. Non abbiamo visto Claudio quel giorno, è qualche mese che non viene”, aggiunge l'uomo.

L'inviata della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi aggiorna sulle ultime notizie sul caso: "Le ruspe stanno scavando tra la cava e la discarica. All’interno di questa discarica, sarebbero state trovate delle tracce di Federica. Non ci hanno specificato se sono stati trovati degli oggetti o altro. Dalle tre di pomeriggio ci sono nella discarica i RIS e si continua a cercare ancora".

Nella giornata di giovedì 15 gennaio, le forze dell'ordine avrebbero trovato delle tracce di sangue nella casa del marito, Claudio Carlomagno.