La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 15 settembre dalle 14:10 su Canale 5.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 15 settembre

Asuman dice alla figlia Yildiz di voler tornare a Bursa perché la situazione in casa con Halit il resto della famiglia risulta insostenibile.

Yildiz accompagna così la madre in stazione e, sulla via del ritorno, finge degli intensi dolori e si fa portare in ospedale.

Alihan è particolarmente nervoso e le sue azioni fanno preoccupare Zeynep.

