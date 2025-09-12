Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
12 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 15 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 15 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Yilidz in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 15 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 15 settembre

Asuman dice alla figlia Yildiz di voler tornare a Bursa perché la situazione in casa con Halit il resto della famiglia risulta insostenibile.

Yildiz accompagna così la madre in stazione e, sulla via del ritorno, finge degli intensi dolori e si fa portare in ospedale.

Alihan è particolarmente nervoso e le sue azioni fanno preoccupare Zeynep.

