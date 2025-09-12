Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 15 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 15 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 15 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 15 settembre
Asuman dice alla figlia Yildiz di voler tornare a Bursa perché la situazione in casa con Halit il resto della famiglia risulta insostenibile.
Yildiz accompagna così la madre in stazione e, sulla via del ritorno, finge degli intensi dolori e si fa portare in ospedale.
Alihan è particolarmente nervoso e le sue azioni fanno preoccupare Zeynep.
