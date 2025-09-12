Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
12 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dall'8 al 12 settembre

Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dall'8 al 12 settembre su Canale 5, Halit comunica alla sua famiglia e a Ender che Yilidz è incinta. Ender sospetta che Yilidiz stia mentendo sulla gravidanza.

A sorpresa, gli esami del sangue rivelano che Yildiz è davvero incinta.

Alihan subisce un tentativo di rapimento da parte di Hira.

Asuman, la madre di Yilidiz e Zeynep, arriva a Istanbul.

Yildiz scopre di aver perso il bambino e decide di tenere segreta la notizia.

Alihan scopre l'identità dell'uomo che ha tradito suo padre.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

