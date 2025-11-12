Catalogo
SERIE TV12 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 12 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 12 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 12 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 12 novembre

Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2

Ilayda racconta a Erim che sua madre è molto malata e avrebbe bisogno di cure ospedaliere, ma che purtroppo la sua famiglia non ha abbastanza soldi per farlo. La ragazzina chiede così a Erim un prestito. Il ragazzo vorrebbe aiutarla e cerca di ottenere del denaro da suo padre, ma Halit rifiuta.

Alihan annuncia ad Ender che lui e Halit hanno risolto i loro problemi per cui è pronto a chiedere il divorzio. Ender non la prende affatto bene e si arrabbia perché si sente usata da Alihan senza aver ottenuto ciò che voleva.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

