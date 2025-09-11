Forbidden Fruit 2, la puntata dell'11 settembre in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda l'11 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 11 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata dell'11 settembre
Zeynep sente Halit dire ad Alihan che non vuole il bambino e che gestire una moglie incinta è complicato.
Irem è a Istanbul da un po' di mesi e invita Zeynep a un suo concerto in un locale alternativo della città. Durante la serata si crea un'inaspettata sintonia tra lei e Hakan.
Lila ed Emir continuano a incontrarsi in ufficio, ma la frequentazione è mal vista da Alihan, il quale vorrebbe che Emir tornasse a lavorare per lui.
Zehra segue il consiglio di Kemal per la disintossicazione e i due si vedono tutti i giorni per fare jogging. Lei sembra aver trovato qualcuno che la comprenda e che la incoraggi a perseguire i suoi obiettivi.
Ender prosegue nel suo piano per rovinare il matrimonio di Halit e Yildiz.
Yildiz dà la notizia della gravidanza a sua madre Asuman.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
