Forbidden Fruit 2, la puntata dell'11 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 11 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Yildiz (Eda Ece) in Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata dell'11 settembre

Zeynep sente Halit dire ad Alihan che non vuole il bambino e che gestire una moglie incinta è complicato.

Irem è a Istanbul da un po' di mesi e invita Zeynep a un suo concerto in un locale alternativo della città. Durante la serata si crea un'inaspettata sintonia tra lei e Hakan.

Lila ed Emir continuano a incontrarsi in ufficio, ma la frequentazione è mal vista da Alihan, il quale vorrebbe che Emir tornasse a lavorare per lui.

Zehra segue il consiglio di Kemal per la disintossicazione e i due si vedono tutti i giorni per fare jogging. Lei sembra aver trovato qualcuno che la comprenda e che la incoraggi a perseguire i suoi obiettivi.

Ender prosegue nel suo piano per rovinare il matrimonio di Halit e Yildiz.

Yildiz dà la notizia della gravidanza a sua madre Asuman.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

