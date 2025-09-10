Forbidden Fruit 2, la puntata del 10 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 10 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 10 settembre

Ender finge un malore e si presenta al pronto soccorso, accompagnata da Caner, ma la sua vera intenzione è una sola: introdursi di nascosto nello studio del dottor Yusuf per rubare la cartella clinica di Yildiz. Scoprendo che la ragazza ha mentito riguardo alla gravidanza, Ender non perde tempo e, il giorno seguente, si precipita da Halit per rivelargli la verità. Nel frattempo, strani avvenimenti turbano la vita di Zeynep e Alihan: sotto l'appartamento di lei appare una scritta con un insulto grave, mentre lui una mattina trova tutti i vasi delle sue piante distrutti. Alihan, sempre più preoccupato, comincia a pensare che qualcuno li stia minacciando. Halit, furioso con la moglie per le rivelazioni di Ender, la costringe a sottoporsi a un prelievo di sangue davanti a lui, per chiarire una volta per tutte se sia davvero incinta. Con grande sorpresa di Yildiz, che ormai pensava di essere perduta, gli esami confermano la gravidanza.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE