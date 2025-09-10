Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, gli esami del sangue rivelano che Yildiz è davvero incinta. Alihan è in volo verso Ankara quando si diffonde la notizia che l'aereo su cui è a bordo è scomparso dei radar. Alihan atterra sano e salvo ad Istanbul e racconta come sono andate le cose. Halit licenzia Ender.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE