Far away, le trame della settimana dall'8 all'11 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 8 a venerdì 11 giugno durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
Alya non riesce a rintracciare Izzet e inizia a preoccuparsi per lui, così chiede spiegazioni a Sadakat.
Intanto, Sadakat rimprovera Alya per essere andata in albergo a soccorrere Izzet e scopre che Alya conosce la verità su Boran.
Alya tenta di fuggire con suo figlio Deniz, ma viene tradita da Izzet e consegnata a Demir Baybars.
Nel frattempo, scoppia una lite tra Ozkan e Sahin: a quel punto Nare si intromette ma cade accidentalmente, iniziando a perdere sangue.
Infine, Cihan ha un confronto con Nadim e Demir, durante il quale li minaccia di far esplodere una granata se non gli diranno la verità riguardo alla questione del camion finito fuori strada.
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