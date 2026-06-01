Far away, le trame della settimana dall'8 all'11 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 8 a venerdì 11 giugno durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.