Far away, le trame della settimana dal 6 al 10 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 6 a venerdì 10 luglio durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir ), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5 . Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity , dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.

Sadakat implora suo figlio Cihan di liberare dalla prigione Kaya. Nare perde il bambino e Sadakat viene informata prontamente da Mine.

Mine trova nel suo cappotto la chiavetta Usb che contiene il video girato da Boran prima di morire. La donna decide di far sapere la verità anche ad Alya.

Kaya implora il fratello di farlo parlare con Zerrin. Intanto Nare chiama Sahin, che la notte prima non si è presentato all'appuntamento, ma risponde Fidan che le impone di non cercare più il figlio.

Alla villa hanno organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Deniz. Nare inizia a sospettare che fra suo fratello e Alya possa nascere qualcosa.

Cihan e Erol scoprono che un motociclista, con una telecamera sul casco, ha ripreso quanto è accaduto tra Zerrin, Sedat e Kaya e fanno il possibile per trovarlo.

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