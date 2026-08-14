La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 17 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Fikriye viene portata in ospedale dopo essere svenuta. Quando Alya la vede arrivare, si informa sulle sue condizioni di salute e scopre che Fikriye ha un tumore al polmone.
Nel mentre, il piccolo Deniz sembra essere sparito nel nulla.
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