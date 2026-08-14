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Far Away

SERIE TV14 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 17 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 17 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 17 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 17 agosto

Nursel Kose (Fikriye) in una scena di Far away
Nursel Kose (Fikriye) in una scena di Far away

Fikriye viene portata in ospedale dopo essere svenuta. Quando Alya la vede arrivare, si informa sulle sue condizioni di salute e scopre che Fikriye ha un tumore al polmone.

Nel mentre, il piccolo Deniz sembra essere sparito nel nulla.

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