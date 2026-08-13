Far away, la puntata del 13 agosto in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 13 agosto su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Alya confessa a Cihan il suo doloroso passato e gli racconta le ragioni della sua profonda ostilità nei confronti di sua madre, che pur di ottenere un guadagno, decise di "vendere" la figlia alla futura madre adottiva.
Sadakat usa il passato di Alya per umiliarla, scatenando la furia di Cihan. Kaya tenta disperatamente di convincere Zerrin a ribellarsi a Demir, ma lei lo supplica di rinunciare.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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