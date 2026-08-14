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Far Away

SERIE TV14 agosto 2026

Far away, la puntata del 14 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda venerdì 14 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 14 agosto su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 14 agosto

Kuzey Gezer (Deniz) in una scena di Far away
Kuzey Gezer (Deniz) in una scena di Far away

Cihan va a parlare con Fikriye sperando di convincerla ad andarsene, offrendole addirittura dei soldi, ma la donna rifiuta dicendo di essere malata e di avere poco da vivere.

Kaya dopo aver parlato con Zerrin confida a Sahin che Nare sta per divorziare. Il ragazzo coglie l'occasione per chiedere un chiarimento a Nare e le promette che dopo il suo divorzio potranno stare insieme a condizione che lei resti al suo fianco. Sadakat, intanto. ha convocato Ozkan per convincerlo a rifiutare il divorzio. Nare lo trova alla villa e si infuria con la madre.

Ugur telefona ad Alya e le chiede di incontrarsi in ospedale. Demir si è reso conto che dietro al licenziamento di Ugur c'è qualcos'altro, oltre alla gelosia di Cihan. Ugur ricatta Alya: le chiede di partire con lui per il Canada o rivelerà ciò che sa sulle origini di Deniz a Ecmel.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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