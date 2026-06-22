Far away, le trame della settimana dal 29 giugno al 3 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 29 a venerdì 5 luglio durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
Alya e Cihan si sposano e durante la cerimonia, Sadakat annuncia di volere presto un erede maschio. La notizia sconvolge tutti, in particolare Alya e il piccolo Deniz. Dopo la prima notte da sposati Sadakat fa trovare ad Alya tutti i suoi vestiti distrutti.
Cihan dopo aver parlato con Hasan, scopre che è stata Sadakat a fare di tutto per mandare Ecmel in carcere. Nel frattempo, Alya vuole portare via Deniz dalla famiglia Albora.
Kaya, dopo aver saputo che Sahin ha puntato una pistola contro Hasan, vuole avere un confronto con il cugino. Kadir prova a fermarlo, informa Cihan, che arriva in soccorso del fratello e lo riporta a casa.
Sadakat decide di togliere la proprietà della casa a Fidan e Sahin, creando scompiglio in famiglia. Per riportare un clima sereno, Cihan obbliga Sadakat a dare la procura della casa a Sahin, in modo che la donna non possa più venderla.
Alya ascolta una telefonata tra Demir e l'uomo che dovrebbe acquistare la casa e intuisce che l'atto di proprietà passera a Demir.