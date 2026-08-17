Far away, le trame della settimana dal 24 al 28 agosto

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 24 a venerdì 28 agosto durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir ), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5 . Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity , dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.

Gli uomini di Cihan ritrovano l’auto di Ugur, mentre il medico nascosto da Mine riceve l’ok per lasciare il paese con gli aiuti umanitari.

Durante la festa degli aquiloni, Nare si imbatte in Sahin, Kaya incontra Zerrin e Alya si ritrova faccia a faccia con sua madre, Fikriye.

Fikriye fa visita a Halis in prigione e, uscendo, ha un malore sotto gli occhi di Alya. Sahin punta una pistola a Ozkan e Nare, in preda allo shock, si spara a un fianco.

Nare, per essere salvata, ha bisogno di un trapianto di fegato il prima possibile. Si scopre che Kadir ha il gruppo sanguigno compatibile, ma, alla vigilia dell’intervento, l'uomo si ammala di febbre e non può essere operato.

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