Far away, le trame della settimana dal 15 al 19 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 15 a venerdì 19 giugno durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
Izzet confida a Cihan che, cinque anni prima, Boran gli aveva consegnato una chiavetta usb, da dare al fratello in caso gli fosse accaduto qualcosa.
Dopo la denuncia contro Alya, Cihan è combattuto tra il dovere e la richiesta fattagli da Boran, ovvero quella di proteggere sua moglie. Il piccolo Deniz Cihan soffre per l'assenza della madre, mentre Sadakat tenta di costringere Alya a sposare Cihan.
Nare decide di tornare a casa con Ozkan e vuole portare con sé Alya e il piccolo Deniz.
Cihan porta a cena fuori Alya e le chiede di nuovo di sposarla, ma la donna rifiuta e fugge dal ristorante. Una volta tornata a casa, Alya si sfoga con Nare.
Demir litiga furiosamente con suo padre Nadim. Nel frattempo, Alya si confronta con Nare e le spiega che è andata da Demir perché sentiva di non avere altra scelta.