Far away, le trame della settimana dal 15 al 19 giugno

Izzet confida a Cihan che, cinque anni prima, Boran gli aveva consegnato una chiavetta usb, da dare al fratello in caso gli fosse accaduto qualcosa.



Dopo la denuncia contro Alya, Cihan è combattuto tra il dovere e la richiesta fattagli da Boran, ovvero quella di proteggere sua moglie. Il piccolo Deniz Cihan soffre per l'assenza della madre, mentre Sadakat tenta di costringere Alya a sposare Cihan.



Nare decide di tornare a casa con Ozkan e vuole portare con sé Alya e il piccolo Deniz.



Cihan porta a cena fuori Alya e le chiede di nuovo di sposarla, ma la donna rifiuta e fugge dal ristorante. Una volta tornata a casa, Alya si sfoga con Nare.



Demir litiga furiosamente con suo padre Nadim. Nel frattempo, Alya si confronta con Nare e le spiega che è andata da Demir perché sentiva di non avere altra scelta.