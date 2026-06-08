La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 9 giugno dalle 14:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yigit e Lila comunicano alle rispettive famiglie la loro intenzione di convolare a nozze quanto prima, spingendo tutti a organizzare un incontro per discutere dei preparativi.
Nel frattempo, Halit decide di invitare anche Yildiz e coglie l'occasione per ricordarle quanto sia ancora importante e presente nella sua vita.
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