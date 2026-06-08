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Forbidden Fruit

SERIE TV08 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 9 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 9 giugno dalle 14:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 9 giugno

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yigit e Lila comunicano alle rispettive famiglie la loro intenzione di convolare a nozze quanto prima, spingendo tutti a organizzare un incontro per discutere dei preparativi.

Nel frattempo, Halit decide di invitare anche Yildiz e coglie l'occasione per ricordarle quanto sia ancora importante e presente nella sua vita.

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