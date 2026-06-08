Yigit e Lila comunicano alle rispettive famiglie la loro intenzione di convolare a nozze quanto prima, spingendo tutti a organizzare un incontro per discutere dei preparativi.

Nel frattempo, Halit decide di invitare anche Yildiz e coglie l'occasione per ricordarle quanto sia ancora importante e presente nella sua vita.

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