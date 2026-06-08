Nella nuova puntata di martedì 9 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).
Durante una cena con Salih, Mahir confessa che il legame con Canfeza si è ormai incrinato in modo irreparabile. Poco dopo, però, la ragazza lo raggiunge al ristorante e, dopo aver bevuto per errore un bicchiere pieno di alcol, si ubriaca, finisce per creare una situazione imbarazzante.
Nel frattempo, alla villa, Afet si isola dal resto della famiglia e prende le distanze da Asaf. Sevde e Ferman, invece, cercano di concedersi una serata romantica in un locale esclusivo, ma l'esperienza si rivela ben diversa da quella immaginata.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google