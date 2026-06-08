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Racconto di una notte

SERIE TV08 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 9 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda martedì 9 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di martedì 9 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 9 giugno

Toprak Can Adiguzel (Salih) in una scena di Racconto di una notte
Toprak Can Adiguzel (Salih) in una scena di Racconto di una notte

Durante una cena con Salih, Mahir confessa che il legame con Canfeza si è ormai incrinato in modo irreparabile. Poco dopo, però, la ragazza lo raggiunge al ristorante e, dopo aver bevuto per errore un bicchiere pieno di alcol, si ubriaca, finisce per creare una situazione imbarazzante.

Nel frattempo, alla villa, Afet si isola dal resto della famiglia e prende le distanze da Asaf. Sevde e Ferman, invece, cercano di concedersi una serata romantica in un locale esclusivo, ma l'esperienza si rivela ben diversa da quella immaginata.

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