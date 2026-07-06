Far away, le trame della settimana dal 13 al 17 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 13 a venerdì 17 luglio durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
Alya sta per partire per New York e si trova in aeroporto insieme a suo figlio, ma quando arriva al controllo passaporti si ferma. Cihan l'ha seguita fin dentro l'aeroporto, non interviene nella sua scelta.
Sahin si reca in ospedale per convincere suo padre a non far sposare Zerrin e Sedat. Ecmel accetta a patto che la figlia non veda mai più Kaya e che Sahin lo aiuti a fuggire dall'ospedale.
Cihan vuole capire il motivo per cui Mine si stia avvicinando ad Alya e decide di avere un confronto, ma Mine lo accusa di averle sempre mentito.
Ecmel tenta di fuggire dall'ospedale con l'aiuto di Sahin, ma Nare, per evitare che Sahin venga coinvolto in un crimine, avvisa la gendarmeria.
Infine, Zerrin informa Nare che Sahin ha collaborato al tentativo di fuga del padre solo per salvare lei dal matrimonio con Sedat, matrimonio a cui lei adesso ha deciso di acconsentire.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google