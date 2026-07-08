Far away, la puntata dell'8 luglio in streaming

Alya va sulla tomba di Boran e rinnega l'amore per lui accusandolo di averla consegnata a Cihan. La donna viene anche a sapere dal console Canadese che il passaporto di Deniz è finalmente pronto.



Cihan ha un chiarimento con Mine, la quale confessa di aver fatto avere il video ad Alya. Sahin, intanto, ha raggiunto Nare in ospedale dove viene scoperto da Sadakat, che indignata lo manda via e riporta Nare a casa dal marito.



Ecmel è preoccupato per la sua incolumità: teme che quando tornerà in carcere, Cihan farà in modo che venga ucciso e dice a Sahin di voler fuggire per mettersi in salvo.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google