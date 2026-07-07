Far away, la puntata del 7 luglio in streaming

Cihan finisce per passare la notte da Mine, la quale trova nel suo cappotto la chiavetta Usb che contiene il video girato da Boran prima di morire. La donna decide di far sapere la verità anche ad Alya e nasconde un'altra chiavetta nella sua borsa.



Ecmel organizza un agguato in prigione a Kaya e Kadir, ma uno dei suoi uomini lo pugnala alle spalle per conto di Cihan



Alya vede il filmato di Boran e scopre che è stato lui a volere il matrimonio tra lei e Cihan. Disperata e incredula, chiede a Cihan di farla finita, ma Cihan è deciso nel volere adempiere alla volontà del fratello.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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