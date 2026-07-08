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Far Away

SERIE TV08 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 9 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 9 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 9 luglio dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 9 luglio

Kuzey Gezer (Deniz) e Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away
Kuzey Gezer (Deniz) e Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away

Il compleanno di Deniz è arrivato e alla villa hanno organizzato una festa di compleanno per lui. Nel mentre, Sadakat ordina ai suoi uomini di far uccidere Ecmel, ma il suo piano viene presto mandato a monte da Cihan.

A questo Sadakat si trova costretta a rivelare al figlio il suo segreto.

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