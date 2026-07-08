La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 9 luglio dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Il compleanno di Deniz è arrivato e alla villa hanno organizzato una festa di compleanno per lui. Nel mentre, Sadakat ordina ai suoi uomini di far uccidere Ecmel, ma il suo piano viene presto mandato a monte da Cihan.
A questo Sadakat si trova costretta a rivelare al figlio il suo segreto.
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