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Far Away

SERIE TV07 luglio 2026

Far away, le anticipazioni dell'8 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 8 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 8 luglio dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata dell'8 luglio

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

La notte prima Sahin non si è presentato all'appuntamento, così Nare prova a chiamarlo ma risponde Fidan, che le impone di non cercare più il figlio.

Alya va alla tomba di Boran e piangendo seppellisce il suo anello nuziale nella terra. Alya accusa il marito scomparso di averla consegnata a Cihan e rinnega il loro amore.

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