La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 8 luglio dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La notte prima Sahin non si è presentato all'appuntamento, così Nare prova a chiamarlo ma risponde Fidan, che le impone di non cercare più il figlio.
Alya va alla tomba di Boran e piangendo seppellisce il suo anello nuziale nella terra. Alya accusa il marito scomparso di averla consegnata a Cihan e rinnega il loro amore.
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