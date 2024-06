La trama e le anticipazioni dell'ultima puntata della soap opera turca Everywhere I go

Mercoledì 12 giugno su Mediaset Infinity verrà pubblicata l'ultima puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen). La soap opera turca che racconta la storia d'amore tra Demir e Slein, saluterà i fan con tanti colpi di scena.

Scopriamo che fine faranno i personaggi che ruotano attorno ai due protagonisti e come si concluderà la loro romantica storia.

Everywhere I go, le anticipazioni dell'ultima puntata

Demir e Selin in una scena di Everywhere I go

Come finisce la storia di Everywhere I go? Nell'episodio finale di Everywhere I go, le ragazze festeggiano Leyla con la tradizionale notte dell'Henné, mentre i ragazzi festeggiano Muharrem con una cena. I festeggiamenti per il matrimonio si svolgono a casa di Selin e Demir.

Giunti al gran giorno, Selin ha preparato una sorpresa per Demir, una mappa in cui ha segnato tutti i luoghi che vuole visitare insieme a lui, affidandola a Monsieur Tosbaga; Demir invece ha preparato l'anello per chiederle di sposarla, affidando la scatolina a Karamuk.

Nel bel mezzo della festa, né Karamuk né Tosbaga si trovano più, ma dopo un momento di panico, tutto si risolve e i due ragazzi si promettono eterno amore.

Alla fine, partiranno insieme per un lungo viaggio intorno al mondo.

Everywhere I go, come vedere l'ultima puntata?

Quando finisce Everywhere I go? L'ultimo episodio di Everywhere I go verrà pubblicato su Mediaset Infinity mercoledì 12 giugno.

È possibile rivedere tutte le puntate di Everywhere I go on demand gratis su Mediaset Infinity.

