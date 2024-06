Quando finisce Everywhere I go: ecco la data dell'ultima puntata

La soap opera turca Everywhere I go, disponibile in streaming su Mediaset Infinity, sta per concludersi

Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen) sta per finire. Dopo 75 episodi, la soap opera turca che racconta la storia d'amore tra Demir e Selin si conclude con l'episodio che verrà pubblicato in esclusiva gratuita su Mediaset Infinity mercoledì 12 giugno a mezzanotte.

Everywhere I go, quando finisce?

Demir e Selin in una scena di Everywhere I go

Il gran finale di Everywhere I go verrà pubblicato su Mediaset Infinity mercoledì 12 giugno. In quel giorno, scopriremo se Demir e Selin decideranno o meno di sposarsi.

Everywhere I go è disponibile in streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

Everywhere I go, come finisce?

Nell'episodio finale, Selin ha preparato una sorpresa per Demir, una mappa in cui ha segnato tutti i luoghi che vuole visitare insieme a lui.

Nella trama dell'ultima puntata di Everywhere I go, Demir ha preparato l'anello per chiederle di sposarla.

