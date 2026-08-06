Erica- Una detective per caso, la nuova serie con Vanessa Incontrada a settembre su Canale 5

In arrivo a settembre su Canale 5 Erica- Una detective per caso, la nuova serie tv che vede protagonista Vanessa Incontrada. Nella fiction diretta dal regista Ciro D'Emilio, l'attrice e conduttrice interpreta una scrittrice di gialli in crisi creativa che torna a Piombino e si ritrova coinvolta in un caso di omicidio.



Tra i protagonisti di Erica- Una detective per caso anche Francesco Scianna, che veste i panni di Leonardo, affascinante e determinato poliziotto che condurrà la indagini.



La fiction è l'adattamento di Erica, la serie francese di grande successo tratta dai celebri romanzi di Camilla Läckberg, scrittrice svedese da milioni di copie vendute in tutto il mondo.

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