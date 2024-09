Endless Love, il riassunto della settimana dal 9 al 15 settembre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 9 a domenica 15 settembre su Canale 5, Kemal inizia ad avere dei sospetti su chi sia il vero padre di Deniz. Intanto continua ad indagare sulla morte di Ozan. Grazie al commissario Hakan, scopre le foto che confermano la relazione tra Emir e Zeynep. Successivamente, Kemal accusa Zeynep di aver provocato il suicidio di Ozan. Nihan spiega a Leyla la sua strategia per vendicarsi di Emir. Poco dopo, le arrivano direttamente a casa le foto che ha visto suo fratello Ozan prima di morire. Intanto, Emir ha architettato un piano per dimostrare che Deniz non è figlia di Kemal. Con l'aiuto di Zehir, Kemal scopre che Ozan non si è suicidato e prosegue con le sue indagini per scoprire chi è stato l'assassino. Kemal è convinto che anche Ayhan sia coinvolto nella morte di Ozan. In un momento di grande passione, Zeynep rivela a Emir di essere stata da suo marito Ozan quando era in ospedale. Infine, Emir ammette di aver fatto avvelenare Ozan.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 9 al 15 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, il sabato e la domenica alle 14.45.

