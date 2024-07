Endless Love, il riassunto della settimana dall'8 al 12 luglio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dall'8 al 12 luglio su Canale 5, Tufan accompagna Zeynep in clinica affinché abortisca. Mentre l'uomo si allontana per un momento, la ragazza incontra Asu che la aiuta a fuggire. Nel frattempo, l'auto su cui viaggiano Emir e Nihan perde il controllo a causa dei freni fuori uso e finisce contro un albero. Emir pensa che l'incidente sia parte di un piano ordito da Kemal per ucciderlo. Ma Kemal, presentandosi a casa di Emir, lo convince della sua innocenza dichiarandogli che non lo colpirebbe mai con tali sotterfugi. I sospetti di Emir si indirizzano quindi sul suo misterioso fratello. Nel frattempo Tarik vuole presentare Banu alla sua famiglia, ma Fehime manifesta la sua disapprovazione: non può accettare come nuora l'ex amante di Emir. Nihan sorprende Zeynep ed Emir a parlare in giardino: sempre più sospettosa riguardo il rapporto tra i due, fotografa Emir. Appena Zeynep si separa dall'uomo, Nihan l'avvicina. Durante la conversazione la ragazza fa partire una telefonata ad Emir per fargli arrivare un messaggio forte e chiaro: non permetterà a nessuno di mettere in pericolo la vita del suo bambino. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dall'8 al 12 luglio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

