Endless Love, il riassunto della settimana dal 3 al 9 giugno

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 3 al 9 giugno su Canale 5, Kemal e Zehir scoprono il nome della testimone che venticinque anni prima aveva assistito al suicidio di Mujgan, Nursen Harran. Intanto Vildan, durante un litigio con Zeynep, scopre dell'incontro che è avvenuto tra suo marito Onder e Leyla. Tarik, grazie all'avvocato di Emir, viene rilasciato e nel frattempo Kemal, accompagnato da Nihan, si reca da Nursen. La donna racconta che non si è trattato di un omicidio. Dopo aver scoperto la verità da Kemal su alcuni segreti di famiglia, Emir va da suo padre e i due hanno uno scontro molto acceso. Onder, nel frattempo, decide di andare via di casa. Nursen, interrogata da Kemal, sostiene che la madre di Emir non abbia mai avuto un amante e che il figlio sia stato concepito con suo marito. Kemal riceve le quote dell'azienda da Hakki e accetta, nonostante abbia dei forti dubbi. Infine, Zeynep ed Emir tradiscono i rispettivi coniugi, Ozan e Nihan. Kemal chiede a quest'ultima di stare lontani per un po' di tempo, ma la donna fatica ad accettare la loro separazione. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 3 al 9 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30 e in seconda serata.

