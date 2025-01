Endless Love, il riassunto della settimana dal 27 al 31 gennaio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio su Canale 5, Emir mette in atto il suo piano: se Kemal non arriverà in tempo, Zeynep morirà tra le fiamme. Kemal corre così a salvare Zeynep, mentre lei rischia di perdere la vita intrappolata nel fuoco. Il piano di Emir attira prima Kemal e poi Nihan nella sua trappola. Emir costringe Nihan a scegliere chi salvare tra Kemal e Deniz. Disperata, la donna sceglie la figlia e spara a Kemal. Kemal sopravvive al colpo sparato da Nihan e la polizia interviene per arrestare Emir. Nonostante sia ferito, l'uomo riesce a sfuggire agli agenti. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 27 al 31 gennaio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

