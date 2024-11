Endless Love, il riassunto della settimana dal 25 al 30 novembre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 25 a sabato 30 novembre su Canale 5, Asu inscena la sua morte per vendetta nei confronti di Kemal, chiedendo aiuto a Tufan. Tarik rimuove il corpo di Ozan dalla tomba per non farlo trovare alla polizia. Emir scopre che Asu è viva e si dirige subito da lei. Per non finire in prigione, Asu finge di essere stata rapita e sacrifica Tufan. Asu confessa a Nihan che è stato Tarik a uccidere Ozan.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 25 al 30 novembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il martedì e il giovedì in prima serata alle 21.20, il sabato alle 14.45.

