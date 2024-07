Endless Love, il riassunto della settimana dal 22 al 26 luglio

Ecco cosa è successo negli episodi di Endless Love andati in onda dal 22 al 26 luglio su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 22 al 26 luglio su Canale 5, Tarik fa la proposta di matrimonio a Banu e la ragazza accetta anche se sa che Emir continuerà a ricattarla.

Durante la serata di beneficienza, la polizia arriva arrestando Ozan sotto gli occhi increduli della sua famiglia. Nihan sa che è stato Kemal a fornire le informazioni al commissario

Intanto Asu si imbatte in Emir e gli rivela di essere sua sorella. L'uomo tenta di ucciderla ma grazie all'intervento della polizia viene evitato il peggio.

Durante l'interrogatorio, Ozan ha un improvviso malore e viene trasportato in ospedale. Tuttavia, essendo ancora sotto arresto, la sua famiglia non può seguirlo.

Nihan e Kemal hanno una discussione in cui il ragazzo rivela di non pentirsi delle sue azioni e che per lui è Nihan ad essere nel torto continuando ad appoggiare Emir.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 22 al 26 luglio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

