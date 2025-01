Endless Love, il riassunto della settimana dal 20 al 24 gennaio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio su Canale 5, Emir, ormai alle strette dopo il fallimento dei suoi piani, tenta un'ultima fuga insieme a Zeynep grazie a dei passaporti falsi. Nel frattempo, Emir si introduce furtivamente nella casa di Kemal e Nihan per un ultimo, inquietante saluto a Deniz. Subito dopo contatta Zeynep per incontrarla in ospedale, ma lei, presa dal rimorso, avverte Kemal lasciando la chiamata in corso per permettergli di rintracciare Emir. Kemal, ritrova un po' di serenità grazie al supporto di Ayhan e Zehir, che gli regalano un camper. Con questo dono, il ragazzo, Nihan e Deniz partono per una meritata luna di miele. Nonostante la fuga iniziale, Emir non abbandona il suo desiderio di vendetta. Con l'aiuto di Baran, mette in atto un piano per rapire Deniz e Zeynep mentre Kemal e Nihan sono fuori. Kemal, deciso a salvare la figlia e la sorella, si allea in segreto con Hakan, violando le condizioni imposte da Emir. Kemal interroga Asu senza ottenere risultati, mentre Hakan adotta metodi poco convenzionali per ottenere informazioni da Mehmet, detenuto in carcere. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 20 al 24 gennaio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

