Beautiful, le trame della settimana dal 5 all'11 maggio

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 5 a domenica 11 maggio, l ’aria è carica di emozione e tensione dietro le quinte della sfilata Forrester, dove Eric gioisce per il successo della sua collezione ma continua a essere debilitato dalla tosse e dai sintomi della sua malattia, sempre più evidenti a chi gli sta vicino.

Dietro le quinte, Eric è convinto di aver vinto, mentre R.J. confessa a Brooke la verità sulla sua malattia: Eric è affetto da TIA (attacchi ischemici transitori) e secondo i medici ha solo pochi mesi di vita.

Carter decreta che il vincitore della sfida è Ridge, che però non conosce ancora la diagnosi del padre. Quando finalmente lo scopre da Brooke e R.J., Ridge è devastato. Ma quando Eric entra chiedendo il verdetto, Ridge mente e gli dice che ha vinto lui.

Eric, commosso, dichiara che non voleva sconfiggere Ridge, ma solo dimostrare di essere ancora in grado di creare, e Ridge lo onora pubblicamente come il vero maestro della moda Forrester.

Nel frattempo, Katie e Luna parlano della sfilata e del dramma che le coinvolge da vicino, mentre Finn riceve una bellissima sorpresa: Steffy e i bambini sono tornati dall’Italia.

