Endless Love, il riassunto della settimana dal 17 al 23 giugno

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 17 al 23 giugno su Canale 5, Emir si reca da Leyla per ottenere delle nuove informazioni sulla fuga di Nihan e Kemal. Grazie al telefono della donna, legge un messaggio dove si dice che i due saliranno su una nave. Zeynep, invece, scopre di essere incinta di Emir. Per salvaguardare la vita di suo figlio, propone all'uomo un patto: lui le garantirà protezione e in cambio Zeynep gli rivelerà il luogo dove si nascondono Kemal e Nihan. Nihan viene colta di sorpresa dalla visita di Emir, che la minaccia di uccidere Kemal se non tornerà a casa con lui. Dopo un'ultima notte insieme, Nihan scrive una lettera a Kemal in cui spiega che ha voluto tornare a casa per stare accanto alla sua famiglia. Kemal si mette sulle tracce della donna e la trova immediatamente. Nihan non riesce dunque ad andare all'appuntamento con Emir. Quest'ultimo, in preda alla rabbia, ordina ai suoi uomini di far accoltellare Leyla. Nihan riesce comunque a tornare a casa del marito e Kemal non si dà pace, tanto da portarlo a compiere un gesto estremo: va a casa di Emir con l'obiettivo di ucciderlo. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 17 al 23 giugno della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE