Endless Love, il riassunto della settimana dal 16 al 22 settembre

Ecco cosa è successo negli episodi di Endless Love andati in onda dal 16 al 22 settembre su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 16 a domenica 22 settembre su Canale 5, Asu stringe un'alleanza con Emir per farla pagare a Galip una volta per tutte.

Più tardi Emir scopre che sua madre stava per uscire dal coma, ma Galip ha convinto il medico a somministrarle altri farmaci in modo che la donna restasse in ospedale.

Kemal scopre che Ozan è stato ucciso e la notizia sconvolge Nihan che si chiede chi possa essere stato ad assassinare suo fratello.

Fehime rivela ad Asu che il padre della bambina di Nihan è Kemal. Asu è molto preoccupata di quello che potrebbe fare Emir se lo venisse a sapere e promette a Fehime che non lo dirà a Kemal.

Al rientro a casa, Kemal decide di lasciare Asu perché il suo amore per Nihan è troppo forte e non riesce a dimenticarla nonostante stia vivendo da Emir.

Nella notte Kemal incontra Nihan e dopo un litigio la bacia appassionatamente.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 16 al 22 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE