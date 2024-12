Endless Love, il riassunto della settimana dal 16 al 21 dicembre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 16 a sabato 21 dicembre su Canale 5, Asu va a processo per i suoi crimini e riesce a evitare l'ergastolo chiedendo una perizia psichiatrica. Mercan decide di partire e saluta per l'ultima volta Kemal e Nihan. Ayhan e Leyla si sposano giurandosi amore eterno davanti ai loro amici e familiari. Nihan viene portata da Emir in un suo rifugio per sottrarla alla protezione di Kemal, ma quest'ultimo riesce a liberarla con l'aiuto di Ayhan. Messo alle strette da Kemal, Emir firma un accordo per il divorzio consensuale da Nihan. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 16 al 21 dicembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE