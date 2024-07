Endless Love, il riassunto della settimana dall'1 al 5 luglio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dall'1 al 5 luglio su Canale 5, Zeynep consegna a Kemal la pistola che aveva lasciato a casa di Emir, ma l'uomo non sembra affatto contento dell'imprudenza della sorella, perché non vuole assolutamente che si intrometta nella guerra tra lui ed Emir. Intanto Emir affida a Nihan il compito di dirigere un'iniziativa benefica, che prevede la costruzione di una scuola nel terreno della centrale elettrica. Kemal è stato convinto dal signor Hakki a ritirare le dimissioni, perciò lui e Nihan si trovano a lavorare insieme. Nel frattempo, Emir interrompe l'attività della moglie per riportarla a casa, ma in realtà ha in mente un piano: fingendo un guasto alla macchina, ricrea una situazione romantica che Nihan aveva vissuto tempo prima con Kemal. I due si ritrovano allora a mangiare un piatto di pasta in una casetta di campagna. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dall'1 al 5 luglio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

