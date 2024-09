Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda giovedì 12 settembre in prima serata su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 12 settembre in prima serata su Canale 5, Kemal accusa Zeynep di aver provocato il suicidio di Ozan, mentre Nihan rivela a Leyla il suo piano contro Emir. Convinto che Deniz sia sua figlia, Kemal vuole fare un test del DNA. Intanto, Deniz viene portata all'ospedale perché potrebbe avere una malattia del sangue. Lì Kemal scopre che il suo gruppo sanguigno non coincide con quello della bambina. In realtà, è stato Emir a provocare la febbre a Deniz e a corrompere il medico. Kemal, deluso dopo l'amara scoperta, chiede ad Asu di sposarlo. Infine, Nihan scopre che Kemal ha deciso di dedicare il dormitorio a Ozan e non la prende bene.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale del 12 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

