Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda martedì 4 febbraio alle 14.10 su Canale 5, Kemal e Nihan si trovano in aeroporto con Deniz per lasciare il Paese in attesa dell'arresto di Emir. Nonostante la supervisione di Hakan e Adem, Nihan viene avvelenata e rapita da due inservienti dopo essere andata in bagno. Kemal da' subito inizio alle ricerche e ben presto si convince che nel gruppo di lavoro di Hakan ci sia una talpa che informi Emir e Baran di ogni singolo movimento. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 4 febbraio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Il gran finale di Endless Love verrà trasmesso martedì 4 febbraio in prima serata su Canale 5 e sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE