Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda lunedì 3 febbraio alle 14.10 su Canale 5, Kemal decide di allontanarsi dalla sua famiglia in attesa che Emir venga arrestato. Nel frattempo, il medico del manicomio invita Asu a trascorrere qualche ora insieme a casa sua. Qui, la ragazza lo colpisce alla testa e ne approfitta per fuggire e raggiungere Emir. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 3 febbraio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Le ultime puntate di Endless Love saranno trasmesse su Canale 5 lunedì 3 alle 14.10 e martedì 4 febbraio alle 14.10 e in prima serata, oltre ad essere in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE