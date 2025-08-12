La forza di una donna, le anticipazioni del 13 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda mercoledì 13 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di mercoledì 13 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Jale vuole lasciare Musa.
La forza di una donna: cosa succede il 13 agosto
Jale è decisa a lasciare Musa e sceglie di interrompere la relazione. Doruk racconta a Nisan una cosa che ha sentito a scuola e la bambina resta molto turbata. Bahar prende in mano la situazione e trova un modo per convincere i suoi figli che quello che hanno detto a Doruk non è vero. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
L'annuncio
Il calciatore sposerà la compagna: l'annuncio sui social
Il calciatore sposerà la compagna: l'annuncio sui social
Coppie
Dal colpo di fulmine alla proposta di matrimonio
Dal colpo di fulmine alla proposta di matrimonio
SERIE TV
I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 12 agosto su Canale 5
I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 12 agosto su Canale 5