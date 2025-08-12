Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
12 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 13 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda mercoledì 13 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Sirin e Sarp in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di mercoledì 13 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Jale vuole lasciare Musa.

La forza di una donna: cosa succede il 13 agosto

Jale è decisa a lasciare Musa e sceglie di interrompere la relazione. Doruk racconta a Nisan una cosa che ha sentito a scuola e la bambina resta molto turbata. Bahar prende in mano la situazione e trova un modo per convincere i suoi figli che quello che hanno detto a Doruk non è vero. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

