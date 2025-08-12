Nella nuova puntata di mercoledì 13 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Jale vuole lasciare Musa.

La forza di una donna: cosa succede il 13 agosto

Jale è decisa a lasciare Musa e sceglie di interrompere la relazione. Doruk racconta a Nisan una cosa che ha sentito a scuola e la bambina resta molto turbata. Bahar prende in mano la situazione e trova un modo per convincere i suoi figli che quello che hanno detto a Doruk non è vero. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

